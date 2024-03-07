بروفات مكثفة لأميرة سليم لحفل "موسيقى من أجل السلام" في باريس

تجري حاليا السوبرانو العالمية أميرة سليم والأختان أيوب، مع المايسترو محمد سعد باشا بروفات مكثفة من أجل الحفل الذي سيقام غدا الجمعة الموافق 8 مارس بالمعهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الموسيقي من أجل السلام".

يقام تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة وتكريمًا للمرأة المصرية، وتنظمه مؤسسة "مرآة للفنون" والتي تعمل على ربط الثقافات المختلفة عن طريق الفن بكل انواعه، والترويج لفنانين الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، رغبةً في عكس الهوية الحقيقية للمنطقة ومشاركة ثقافتها وتراثها مع العالم.

وقال حسين غالي المسئول عن تنظيم الحفل: بدأنا الاستعداد للحفل منذ شهر أكتوبر الماضي، والآن يمكننا أن نراه أخيرًا أمام أعيننا، هدفنا دائمًا تقديم الثقافة الأصيلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الحفلات الموسيقية والمعارض في أوروبا، بالإضافة إلى المشهد الفني الذي ينتظره الجمهور من خلال الحفلات التي نقدمها منها الحفل الأخير".

وعلى الجانب الآخر أكد المايسترو محمد سعد باشا ان تقديم السفارة المصرية بباريس بالتعاون مع أبنائها من المصريين والجمع بينهم في يوم المرأة، يؤكد على الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون وتقديمها في إطار عالمي، فالحدث ملئ بالتفاصيل المهمة التي تتمثل في الأعمال المختارة لبرنامج الحفل ومعظمها من التراث الموسيقى المصري.

وتابع قائلا: يتم تقديمه من خلال أوركسترا مؤلفة من الآلات الموسيقية الأوركسترالية بجانب الآلات العربية، فى إطار صيغة موسيقية مبتكرة تحيي المزج بين أصالة الحضارة المصرية والإطار الموسيقى العالمي".