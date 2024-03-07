الكونجرس يدعم بايدن في التصدي للتهديدات الحوثية

ألقى استهداف جماعة الحوثي لناقلة البضائع الأمريكية “أم في ترو كونفيدينس”، حجرًا في المياه الراكدة، إذ يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونجرس” لتجديد تفويض إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام القوة العسكرية، ومواصلة الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي، بعد 12 مارس 2024، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن هذا التحرك والإجراء الجديد، يأتي مع اقتراب انتهاء موعد التفويض الحالي، وذلك في 12 مارس الجاري، إذ تكون إدارة بايدن أمام خيارين إما الحصول على تفويض جديد أو استغلال الرئيس سلطته لمد التفويض الحالي 30 يومًا إضافية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد هددت بمحاسبة الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة البضائع "أم في ترو كونفيدينس" وأسفرت عن سقوط 3 قتلى، وهم أول 3 أشخاص تودي هجمات الحوثيين على السفن بحياتهم.

في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها قصفت مسيرتين وصفتهما بأنهما "مركبتان جويتان غير مأهولتين" في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، إذ شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.