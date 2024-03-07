النيل للطيران تختتم فعاليات مشاركتها في بورصة المانيا الدولية

اختتمت شركة النيل للطيران مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي”24 ITB” فى نسخته الحالية والذي يقام في برلين بألمانيا، ويعد معرض “ITB “ اكبر بورصة سياحية في العالم ، واقيمت فعالياته خلال الفترة من ٥ الي ٧ مارس الحالي، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

وشاركت النيل للطيران بوفد برئاسة محمد الشريف رئيس القطاع التجاري للشركة في فعاليات المعرض، وقد عقدت النيل للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول مختلفة، لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ،

وأكد محمد الشريف، أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظرًا لكونه أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى النيل للطيران من خلال المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتها و تواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات، وأضاف شريف أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي والمحلي.

واشاد الشريف بالتنظيم الجيد للمعرض والحدث حيث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عدد كبير من كبرى شركات الطيران حول العالم خاصةً وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم وتسعى النيل للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.