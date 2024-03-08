لجنة سداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية تبحث آليات تسوية الالتزامات

اجتمعت لجنة سداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» لبحث آليات سداد المساهمات المتأخرة لصالح تلك المنظمات.



ترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وحضره مديرو مكاتب التعاون الدولي بالوزارات.



كما اتفق المجتمعون على جدولة سداد المساهمات مع اشتراط أن تكون هناك برامج تعاون تدريب مستفادة من المنظمات.



في حين ناقش الاجتماع سداد المساهمات عن العام 2024 وفق النموذج المعد بالخصوص، واعتبار نهاية شهر مارس الجاري موعدا نهائيا لتقديم النماذج إلى اللجنة للتعامل معها.



كما أكد المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين اللجنة ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بهدف تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتسوية أي التزامات قائمة على ليبيا لصالحها.



وشارك في الاجتماع مكاتب التعاون الدولي بوزارات التخطيط والزراعة والبيئة والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد والتجارة والخارجية والتعاون الدولي.



يُعدّ هذا الاجتماع خطوة مهمة لمعالجة ملف المساهمات الليبية المتأخرة في المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون بين ليبيا وتلك المنظمات.