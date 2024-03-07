لجنة البرلمان الأوروبي توافق على تمديد تحرير التجارة لأوكرانيا لمدة عام آخر

وافقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي على توسيع إجراءات تحرير التجارة لدعم أوكرانيا ومولدوفا في مواجهة الحرب الروسية.

واعتمد البرلمان الأوروبي القرار المتعلق بأوكرانيا بأغلبية 26 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب القرار فإنه تم تجديد التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد والحصص على الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر، من 6 يونيو 2024 إلى 5 يونيو 2025، لدعم أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

وفي الوقت نفسه، يمكّن التشريع المفوضية من اتخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير ضرورية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي، أو في أسواق واحدة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية.

وفي تصويت منفصل اليوم الخميس، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات من مولدوفا لمدة عام آخر، بأغلبية 28 صوتًا مقابل صوتين وامتناع 6 عن التصويت.