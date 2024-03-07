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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية للاحتلال في إصبع الجليل

اطلاق صاروخ باتجاه
اطلاق صاروخ باتجاه اصبع الجليل
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية للجيش في إصبع الجليل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل.

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان  "حزب الله " امس الاربعاء على استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنهما في بلدة حولا، بقصف مستعمرة "كفربلوم" الإسرائيلية في إصبع الجليل بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا"، وباستهداف مبنىً في ‏مستعمرة "كريات شمونة".

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا مع الجيش الإسرائيلي، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.

صبع الجليل جنوب لبنان إعلام إسرائيلية