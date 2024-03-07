إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية للاحتلال في إصبع الجليل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية للجيش في إصبع الجليل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل.

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " امس الاربعاء على استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنهما في بلدة حولا، بقصف مستعمرة "كفربلوم" الإسرائيلية في إصبع الجليل بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا"، وباستهداف مبنىً في ‏مستعمرة "كريات شمونة".

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا مع الجيش الإسرائيلي، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.