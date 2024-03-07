«الأهلي الكويتي» ينظم يوم ترفيهي لأطفال 57357 بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

نظم البنك الأهلي الكويتي – مصر، زيارة ميدانية إلى مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 انطلاقاً من إيمانه القوي بالدور المحوري للمسؤولية المجتمعية وتأثيرها على تنمية المجتمعات وتزامناً مع الاحتفال بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرصاً من البنك على زيارة المستشفى كل عام، شارك متطوعون من موظفي البنك في تنظيم يوماً ترفيهياً لتوزيع الهدايا على الأطفال وإقامة الزينة الرمضانية بالمستشفى استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك لنشر البهجة في قلوب الأطفال وأسرهم.

تأتي تلك الزيارة في إطار الدور المجتمعي والانساني الذي يقوم به البنك الأهلي الكويتي – مصر لتقديم الدعم المعنوي للمرضي الذين يخضعون للعلاج داخل مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 واستمراراً للتعاون المثمر بين البنك والمستشفى على مدار السنوات الماضية، حيث يساهم البنك في تعزيز الخدمات الصحية من خلال توجيه المساهمات المالية نحو توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية دعماً لعلاج الأطفال في رحلة شفائهم.

وتهدف استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر في مجال المسؤولية المجتمعية إلى تأكيد دوره في تنمية مختلف قطاعات المجتمع وتقديم الدعم للفئات الأكثر فقراً في مختلف المحافظات وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنكبدعم جهود ومساعي الحكومة المصرية نحو التنمية الاقتصادية، كما يبادر البنك بالمشاركة في كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات للنهوض بالمجتمع وأكثرهم احتياجاً.