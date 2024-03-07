مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول زرع بذور الانفصالية في شمال القوقاز

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون زرع بذور الانفصالية في شمال القوقاز من خلال الاستفزازات والتضليل.

و أعرب باتروشيف في اجتماع حول القضايا الأمنية في مناطق منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، عن استمرار الدول الغربية في التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا من أجل إضعاف البلاد من الداخل وزعزعة استقرار الوضع.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن باتروشيف: "إنهم يكثفون الجهود لإلهام الاحتجاج والعمليات الانفصالية في شمال القوقاز، باستخدام المنظمات العامة التي يسيطر عليها الغرب، ويستخدمون بنشاط الاستفزازات والمعلومات المضللة وتقنيات المعلومات السلبية والتأثير النفسي".

وشدد باتروشيف خلال كلمته أيضًا على أن خطط الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لم يكن مقدرا لها أن تتحقق.