اليوم.. اختبار طبي يحسم موقف كوكا مع الأهلي فى نهائي كأس مصر

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي على هامش المران الختامي لفريقه اليوم الخميس استعدادا لمباراة النهائي غدا الجمعة ، في نهائي كأس مصر بالسعودية، لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بالمباراة أو استبعاده من القائمة النهائية التي ستخوض القمة.

ولم يستكمل أحمد نبيل كوكا مران الأهلي الأول بالسعودية أمس الأربعاء ولم يتحدد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة أو استبعاده من القائمة النهائي التي ستخوض نهائي الكأس.

وألمح أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي إلى احتمالية غيابه عن نهائي الكأس بعدما نشر رسالة غامضة عبر خاصة "ستوري" حسابه على موقع انستجرام، يلمح فيها إلى صعوبة لحاقه بمباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك غدا الجمعة في السعودية.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام مساء غدا الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.