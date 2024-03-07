الغرف التجارية: نستهدف انتشار معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظات

قال الدكتورعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد الغرف التجارية يستهدف انتشار معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، حيث تجاوز عدد المنافذ 120 منفذا بجانب مئات الشوادر والقوافل في كل أنحاء الجمهورية، وهذا يتكامل مع ما تقوم به العديد من الوزارات.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه المنافذ تهدف لتوفير السلعة في أقرب نقطة للمواطن بخصومات تصل إلى 30 %، والبشرى الأكبر حاليا هي البدء في خفض أسعار السلع في عموم السوق وليس فقط في المنافذ.

وأشار إلى أن سعر الزيت انخفض أمس 20 %، وهذا محل تقدير من القطاع الخاص المصري، الذي وافق بالبدء في البيع بأسعار صرف الدولار الجديدة، وتحمل فرق التكلفة للمواد الخام الموجودة لديه على 6 أشهر، وبالتالي تم التوصل لخصومات كبيرة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن المحافظين يوفرون أماكن متميزة قريبة من التجمعات السكانية، لإنشاء منفذ بيع بواسطة "الغرف التجارية"، والدولة بالكامل تتكامل مع القطاع الخاص، وتم توفير مساحات تخزينية كبيرة للغاية بالقرب من المنافذ.