تموين المنيا: ضبط ومصادرة 27 طن من السكر المدعم وتحرير 182 محضرًا للمخابز والأسواق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة والمصانع لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة منعاً لاى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني من مختلف الجهات الرقابية لضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واستعرض المحافظ جهود غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع بمديرية التموين في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مستوى مراكز المحافظة خاصة السلع الاستراتيجية؛ إذ تم ضبط مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية ومصادرة 200 كجم من السكر التمويني، إلى جانب ضبط 26 طن من السكر المدعم، وفى مركز بنى مزار، تم التحفظ على 450 كجم من السكر المدعم، فضلًا عن ضبط مصنع تعبئة سكر بناحية المعصرة بمركز سمالوط لتجميع سكر مدعم وتم التحفظ على 4 شكاير من السكر زنة 50 كجم للشيكارة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى مجال الرقابة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، حررت مديرية التموين 182 محضرا خلال حملات رقابية وتفتيشية نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين على مستوى مراكز المحافظة التسع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 123 محضرا للمخابز البلدية، و59 محضرا بالأسواق والمحلات التجارية، وذلك في إطار السيطرة على الأسواق والحد من استغلال التجار مع التأكد من جودة الرغيف المنتج والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ومدى صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

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