«الصحة» تطلق قافلة طبية موسعة في 3 محافظات لمدة 4 أيام

تطلق وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية على مدار 4 أيام، بمحافظات (أسيوط، مطروح، الغربية)، تحت رعاية الدكتور خالد عيدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، وتسهيل وإتاحة الوصول إليها وتعزيز صحة و رفاهية المواطنين تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان القافلة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وتنظيم الأسرة، ودعم صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى خدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة.

وتابع "عبدالغفار" أن القافلة تقدم خدمات في تخصصات (العظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والجراحة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية للمترددين على القوافل الطبية، وكذلك خدمات الصحة المدرسية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ان القافلة تستهدف 57 قرية بالمحافظات الثلاث بواقع الغربية 20 قرية، مطروح 12 قرية، أسيوط 25 قرية، مشيرة الى ان القوافل تستهدف السيدات في سن الإنجاب والأطفال والمراهقين وكبار السن، للعمل في ثلاث محاور مختلفة تشمل (التغذية، صحة المرأة والطفل، محور الشباب والمراهقين)، وذلك من خلال الزيارات الإشرافية للتدريب علي رأس العمل، وتوفير المغذيات الدقيقة للحوامل والطفل، وإجراء الأشعة التليفزيونية للسيدات الحوامل بالمجان، فضلاً عن بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية، ورفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز صحة الأم والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعيه والعودة للطبيعه، وكذلك تقديم الوجبات في المدارس المجتمعيه ورفع الوعي المجتمعي لبتبني حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، العمل على حث المواطنين للإقبال على للقافلة منذ الأسبوع الماضي، فضلاً عن توافر وسائل انتقال لأهالي سيوة بمحافظة مطروح لتسهيل الوصول للقافلة لتلقي الخد في مكان القافلة بجوار مستشفى سيوة المركزي.