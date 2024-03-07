رئيس جامعة المنيا الأهلية يوجه بتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية وتنوعها

وَجَّه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس المنيا الأهلية، بتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية وتنوعها، مع تكثيف العديد من الفعاليات والندوات ذات الموضوعات والمضامين المتعددة الأهداف، لتحقيق اقصى استفادة لطلاب الجامعة الأهلية، وتوسيع مداركهم، ومُشاركتهم في الأنشطة التي تُشبع رغباتهم، وتُسهم في بناء شخصيتهم.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية، بحضور عمداء كليات الجامعة الأهلية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقرارات المُتعلقة بالأمور الأكاديمية والإدارية الخاصة بالجامعة الأهلية؛ لحسن انتظام سير العمل بها بمستوى من الكفاءة والجودة، والالتزام بضوابط العمل وأحكامه، مع إجراء عمليات التقييم المُستمر، وتطبيق الآليات التقيمية لعناصر العملية التعليمية كافة، للحفاظ على النظام المؤسسي.

كما أكد الدكتور عصام فرحات خلال المجلس، أهمية دور المُرشد الأكاديمي، وتحديد مهام عمله واختصاصاته، مع الدقة في وضع معايير شروط اختياره، باعتباره يؤدي أدواره التعليمية والتوجيهية الإرشادية المنوط بها، وكأنه بمثابة وكيلا لشئون الطلاب داخل الجامعة، يُتابع أمورهم بصفة مستمرة.

وأشَّار رئيس الجامعة، إلى ضرورة المُتابعة لصفحات كليات وبرامج الجامعة،ورفع كل ما يتعلق بالطلاب، من لوائح، وجداول، ومواعيد المحاضرات، لتحقيق التَواصل المُستمر بين الطالب والأستاذ، إضافة إلى ما يُقدم لهم من خلال المنصة الإلكترونية، مع إنشاء موقع إلكتروني للجامعة، باعتباره إحدى البوابات المعلوماتية والخدمية، لخدمة الطلاب، وزائري تلك الموقع.

كما طالب أعضاء المجلس بإعداد تصور لسير العملية التعليمية والمحاضرات أثناء شهر رمضان الكريم، تسهيلاً على الطلاب، وحرصاً على انتظامهم بمواعيد محاضراتهم.