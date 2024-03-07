الحزب الحاكم في الهند: لا نحتاج لموافقة الغرب على الصداقة مع روسيا

أكد المتحدث باسم حزب "الشعب الهندي" الحاكم في البلاد، جايفير شيرجيل، اليوم الخميس، أن الهند لا تحتاج إلى أي أذونات أو تعليمات من الغرب فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.

وقال شيرجيل إن الهند ستواصل التفاعل مع روسيا لمواصلة تطوير قطاعات الطاقة والهيدروكربون والنفط والدفاع وغيرها، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هنا هو أن روسيا تحتل مكانة مهمة للغاية في السياسة الخارجية الهندية، ولا نخضع لأي ضغوط من العالم الغربي".

وأشار إلى أن في الوضع مع أوكرانيا، ليس هذا هو الوقت المناسب لأي دولة لصب الزيت على النار ومن الضروري الجلوس على طاولة المفاوضات وتحقيق السلام بشكل أسرع.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري، إن نيودلهي مهتمة بإبرام عقود مع موردي النفط من روسيا.