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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: قائمة تضم 700 مرتزق أجنبي يقاتلون مع الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أدرجت لجنة التحقيق الروسية على قائمة المطلوبين حوالي 700 من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار بيان لجنة التحقيق الروسية أن رئيسها ألكسندر باستريكين عقد اجتماعا في منطقة دونيتسك ناقش خلاله القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها نظام كييف وعلى وجه الخصوص، لا يزال التحقيق في قضية التجنيد ونشاط المرتزقة مستمرا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم". 

وتم تطبيق المادة 359 من القانون الجنائي الروسي ضد عدد من مواطني هولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا ورومانيا وقالت لجنة التحقيق: "في المجمل، هناك حوالي 700 أجنبي مطلوب".

وفي فبراير الماضي، قال باستريكين إن هيئة التحقيق تحقق في قضايا جنائية ضد أكثر من 590 مرتزقًا من 46 دولة يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

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