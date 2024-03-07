السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض طفلة بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض طفلة في حلوان.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم “سامح م” بخطف المجنى عليها الطفلة "جنا أ" التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرج إياها للمكان الذي أعده لذلك قاصداً من ذلك إقصائها بمنأى عن اعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية بذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها الطفلة بالقوة والتهديد والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلاديه بأن لامس مناطق عفتها بيده بالقوة كرها عنها.

وشهد والد المجني عليها أنه فوجئ بقدوم نجلته المجنى عليها متوجسة خيفة من المتهم ناعية إياه بالعفريت فأنتقل رفقتها إلى مكان تواجده فأبصر حشد من الأهالي حول المتهم وأبلغه أحد المواطنين أنه حال دلوفه إلى العقار محل سكنه سمع صراخ نجلته فإذا به يشاهد المتهم وقد استدرجها تحت سلم العمارة وخلع عنها بنطالها وكان يحك جسمه بها من الخلف وحال محاولته خلع بنطاله وتمكن من جذب المجنى عليها من بين يديه وتجمع الأهالي عليه إلى أن تم طلب نجده الشرطة وضبط المتهم.

وشهد ضابط مباحث قسم البساتين أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، وأن المتهم قام باستدراج المجنى عليها وخطفها بالتحايل وأنه هتك عرضها بالقوة بأن قام بتحسس مواطن العفة لديها وأنه وحال صراخها قام بوضع يده على فاهها.