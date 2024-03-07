الكهربائي المتهم بقتل عامل في المرج يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كهربائي متهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بنطاق قسم شرطة المرج، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقتل عامل على يد كهربائى بمنطقة المرج .

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (عامل - مقيم بدائرة القسم) و(كهربائى- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة") وذلك بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى (باستخدام فرد خرطوش) تجاه المتوفى، نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.