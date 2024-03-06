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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يتفوق على كوبنهاجن بثلاثية في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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تفوق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل مانويل أكانجي في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق فقط.

ونجح محمد اليونسي، تقليص الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 29، لتستمر هذه النتيجة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، سجل النرويجي إيرلينج هالاند ثالث الأهداف في الدقيقة 45+3، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بتقدم السيتي على كوبنهاجن بنتيجة 3-1.

وكان مانشستر سيتي، حقق فوزًا خارج الديار على كوبنهاجن في مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

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