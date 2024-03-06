طلب إحاطة يطالب بتطوير مناطق الآثار الإسلامية لتنشيط السياحة الدينية

تقدم النائب محمد زين الدين،عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تنشيط عجلة السياحة الوطنية خلال الآونة المقبلة من خلال تطوير مناطق الآثار الإسلامية.

وقال زين الدين، إن الدولة تشهد فى عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية فى التطوير العمراني وتطوير المناطق التاريخية الإسلامية، وعلى رأسها مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ولكن لا ننسي تطوير المناطق القديمة.

أكد عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بتطوير المناطق التاريخية والأثرية الإسلامية سيخدم جميع الفئات من السكان وأصحاب الأعمال والحرف وكذلك يظهر الحضارة المصرية الإسلامية بشكل حضاري أمام الزائرين لتلك المناطق من مختلف الجنسيات، حيث أن مصر هى مهد الأديان والحضارات، بجانب تمتعها بموقع استراتيجي متميز وامتلاكها من المناطق والمعالم الأثرية الاسلامية والسياحية ما يؤهلها ويدعوها لتكون أحد الموارد الاقتصادية والتى كان يتم الاعتماد عليها مسبقًا.

ولفتت «زين الدين»، إلى ضرورة التوجه بقوة نحو تطوير تلك المناطق السياحية والعمل على توفير خدمة أفضل لجذب السياحة من جديد لتلك المناطق وفتح مجال للاستثمار والاقتصاد، والذى يعد أحد عوامل تنشيط السياحة والاقتصاد فى مصر، بجانب أنه مصدر رئيسي وهام للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل وضع استراتيجية شاملة سواء من الناحية الدعائية أو من الناحية التطويرية لتنشيط قطاع السياحة الوطني، بما في ذلك من عوائد كبيرة سواء مادية أو حضارية.