الأمم المتحدة: 40% من بعثات الإغاثة في غزة أعاقتها إسرائيل الشهر الماضي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 40٪ من بعثات الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة مع إسرائيل لضمان وصولها لقطاع غزة تم إعاقتها من قبل تل أبيب الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت أوتشا إن 86 من أصل 222 مهمة، أو 39٪ منها، في المناطق التي تحتاج إلى تنسيق مع إسرائيل لوصولها لغزة، قامت تل أبيب بأعاقتها.

وأوضحت أوتشا إن هناك زيادة بنسبة 48٪ في العدد الإجمالي للبعثات الإنسانية المنسقة التي سمحت لها سلطات الاحتلال بالدخول إلي جميع أنحاء غزة في فبراير مقارنة بشهر يناير، لكن فعاليتها "قوضت بسبب وقف العمليات في الشمال، وغياب الأمن بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الإنسانية."

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الانخفاض في الفعالية يرجع بشكل أساسي إلى "تضاؤل وجود الشرطة المحلية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى سقوط ضحايا من الشرطة،" مضيفا أن انهيار القانون والنظام يتسبب في قيود كبيرة على نقل المساعدات.

وتابعت أوتشا إن موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتبار قوات الشرطة الفلسطينية مقاتلين "يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لاستعادة القانون والنظام." وأضافت أن انعدام النظام تسبب في زيادة العنف الذي يستهدف العاملين في المجال الإنساني.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات الإغلاق المتكررة والمطولة من قبل سلطات الاحتلال في معبري كرم أبو سالم ونيتسانا أعاقت أيضا حركة الشحنات الإنسانية عبر الحدود. وأضاف أن هذا يشمل 16 مرة مختلفة تعذر فيها العبور عبر كرم أبو سالم و 10 في نيتسانا بسبب الاحتجاجات والقضايا الأمنية. كما قام بعض الإسرائيليين بمنع الشاحنات من الدخول عبر المعابر، قائلين إنه لا ينبغي أن تصل أي مساعدات إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن الإسرائيليين هناك.