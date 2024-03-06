منتخب الطائرة الشاطئية يصل غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى غانا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالعاصمة أكرا و التي تقام في الفترة من 8 مارس إلى 23 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الإفريقية كلا من :

منتخب الرجال

عاطف نصيف

جورج موريس

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي



على حانب آخر من المقرر أن يغادر منتخب مصر لرجال و سيدات الكرة الطائرة الأول إلى غانا يوم 9 مارس للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.



وتأهل منتخبا الرجال و السيدات إلى دورة الألعاب الإفريقية بعد تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة أن منتخب الشاطئية وكذلك منتخبي الرجال والسيدات للطائرة قادرون على المنافسة بقوة على لقب البطولة الافريقية وحصد اللقب واستكمال مسلسل الانجازات التى تحققت في عهد مجلس إدارة الاتحاد الذى يعمل بكل طاقته من أجل تطوير اللعبة والوصول بالمنتخابات الوطنية للعالمية .