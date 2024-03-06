فقرات استعراضية وكلمة لـ"بوتين" بختام مهرجان الشباب العالمي في سوتشي الروسية.. صور

شهدت منطقة "سيريوس" الروسية في مدينة سوتشي على ساحل البحر الأسود حفل ختام فعاليات مهرجان الشباب العالمي 2024، المقام في الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري بمشاركة 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة من بينهم مصر.

واختتم المهرجان الذي تم تنظيمه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء فعاليته تحت عنوان "المسؤولية عن مصير العالم" بحفل كبير داخل استاد سوتشي بمشاركة العديد من وفود الدول المشاركة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومن جانبه ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة هامة على هامش الحفل الختامي للمهرجان العالمي للشباب دعى خلالها إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد خلق الظروف الملائمة للحرية والإبداع والصداقة للجميع، معربا عن أمله في نجاحها ذلك.

وأضاف الرئيس الروسي إلي خلال كلمته في الحفل الختامي لمهرجان الشباب العالمي قائلا: "مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء. أنا متأكد من أنكم في مزاج جيد اليوم. ولكن من المحتمل أن يكون هناك أيضًا قدر من الحزن، لأنه سيتعين عليكم الابتعاد عن أصدقائكم الجدد".

وأكد بوتين قائلا: "لقد ولدنا متساوين، ولكن السؤال هو، هل نحن ننمو، هل نتطور في ظروف متساوية؟ الجواب، للأسف لا. لا توجد ظروف متساوية في العالم للجميع، وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي اليوم".

وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس الجاري ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة.