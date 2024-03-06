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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وحرمهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء.

وأضاف "شكري" خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، نقلته قنا  “القاهرة الإخبارية”، أن السياسات الإسرائيلية في غزة تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة وطرد سكانه بالتوازي مع ممارسات بالضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية.

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت القضية المركزية للعالم العربي، كما أنها باتت تنطوي على مأساة إنسانية فادحة تدمي قلوب أصحاب الإنسانية والضمير.

الدكتور أحمد نبوي وزير الخارجية سامح شكري الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني