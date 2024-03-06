نهائي كأس مصر.. كولر: الأهلي والزمالك الأفضل في أفريقيا وهدفنا التتويج باللقب

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبيه مستعدون لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر، وهدفهم التتويج باللقب.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة ونصف مساء الجمعة المُقبلة على ملعب “الأول بارك” في المملكة العربية السعودية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الأهلي والزمالك هما الأفضل في قارة افريقيا وستكون مباراة مثيرة ومميزة ولكن هدفنا الفوز وتحقيق اللقب.

وأضاف أن الفريق استعد بشكل مميز لمباراة القمة ضد الزمالك وسنواجه منافس قوي يسعى للفوز وتحقيق لقب الكأس ولكن لدنيا خطة وتكتيك للمباراة وطموحنا تحقيق البطولة.

وأنهى مارسيل كولر تصريحاته قائلا: مباراة الأهلي والزمالك كبيرة وتجمع بين أفضل فريقين في قارة أفريقيا، ونتمنى مباراة تليق بمصر والفريقين ونحسمها لنا.