توقعات طقس الغد: دافئ نهارًا بارد ليلًا مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن الطقس سيكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع توقعات بوجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشار الخبراء إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

كاترين 19 04

الطور 22 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 14

أبو سمبل 29 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 18

المدينة 31 18

الرياض 31 15

المنامة 24 19

أبوظبي 27 19

الدوحة 25 20

الكويت 27 14

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 14 06

القدس 15 07

غزة 18 11

بغداد 25 10

مسقط 26 24

صنعاء 26 11

الخرطوم 35 20

طرابلس 21 14

تونس 20 11

الجزائر 20 13

الرباط 19 09

نواكشوط 27 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 02-

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 20 08

نيودلهي 26 13

جاكرتا 31 25

بكين 11 02-

كوالالمبور 32 25

طوكيو 10 01

أثينا 18 09

روما 16 04

باريس 13 05

مدريد 12 04

برلين 09 01-

لندن 12 06

مونتريال 06 03-

موسكو 00 07-

نيويورك 11 05

واشنطن 14 04

أديس أبابا 25 14