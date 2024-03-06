غزة تهيمن على سوق ياميش رمضان في الإسكندرية.. صور

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومازال الأوضاع في غزة تزداد سوء بعض سوء، لذلك لم يجد تجار ياميش رمضان في محافظة الإسكندرية وسيلة للتضامن مع غزة سوى كتابة أسماء المدن على أجود أنواع التمور وياميش رمضان.

لجأ الكثير من تجار الياميش في سوق المنشية، أحد أهم وأبرز الأسواق في محافظة الإسكندرية إلى كتابة بعض العبارات على المنتجات التي تخص رمضان والتي منها القدس عربية؛ رام الله؛ فلسطين باقية؛ أبو عبيدة، يارب انصر غزة.

أسعار ياميش رمضان

أجرت «البوابة نيوز» جولة داخل أكبر أسواق الياميش في رمضان من أجل الوقوف على الأسعار إليكم الأسعار التالية:

- سعر البلح يتراوح ما بين 18- 60 جنيهًا.

- سجل الزبيب البلدي 180 جنيها.

- تراوح سعر قمر الدين 85-100 جنيها وفقا للنوع.

- عرقسوس 250 جرام بسعر 50 جنيهًا.

- سوداني مقشر بسعر 100 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر جوز الهند 160 جنيها.

سعر كيلو المشمشية السوري والتركي يتراوح من 460 جنيهًا.

- سجل سعر تمر هندي 300 جرام: 30 جنيها.

- سجل سعر بندق محمص 400 جرام: 80 جنيها.

- سجل سعر بندق مقشر 280 جنيها

- سجل سعر كيلو القراصيا من 360 جنيها

تراوح الكركديه سعره 90 جنيهًا.

- سجل سعر البندق من 650 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللوز سعر 520 جنيهًا.

- سجل سعر عين الجمل 360 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق 750 جنيهًا للكيلو.

معارض اهلا رمضان

شهدت معارض أهلا رمضان بالإسكندرية، إقبال كبير من قبل المواطنين لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية و السلع المرتبطة بالشهر الكريم، حيث تعرض اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و الدواجن و الأسماك و الزيوت و السكر و الأرز و المكرونات و الخضر و الفاكهة و المنظفات و الحلويات كذلك البلح و الزبيب و المخللات و غيرها، و ذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪

و أفاد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية بأنه قد تم استطلاع آراء المواطنين عن توافر السلع و الأسعار المعروضة و التى أسفرت عن رضا المواطنين بإعداد معارض أهلا رمضان لهذا العام بالأسكندرية و تعدد السلع و كثرة الكميات المطروحة و شعورهم باختلاف الاسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية

و أضاف القلش أن المجمعات الاستهلاكية نفذت عدد ١٠ معارض اهلا رمضان فى ١٠ فروع على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلى بقية المعارض بسيدى جابر و محرم بك و السيوف و الازاريطة و العوائد و كرموز و أبيس و غيرها.