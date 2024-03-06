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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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قوات حرس الحدود تنجح في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب مصر

مضبوطات قوات حرس
مضبوطات قوات حرس الحدود
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نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، حيث قامت بمطاردة والقبض على 2 من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، عثر بحوازتهما على 2595 كجم من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كجم، و144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالى وزن 40 كجم، و12 لفافة لنبات البانجو بإجمالى وزن 24 كجم.

 كما ضُبط بحوزتهما على عربتان ربع نقل و2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب و135 طلقة آلية و25 طلقة قناصة و7 خزنة آلية و2 خزنة قناصة ومبلغ مالى قدره 8915 جنيها مصريا، وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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