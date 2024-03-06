اختتام المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لـ"الفاو"

اختتمت بالعاصمة الأردنية عمّان فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي، للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في العاصمة الأردنية "عمان".

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تراس الوفد المصري لدى المؤتمر.

وألقى بياناً استعرض خلاله التطورات غير المسبوقة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال العشر سنوات الماضية والتي استهدفت تحقيق الامن الغذائي والتخطيط لزيادة المساحة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي، كما تناول العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الدولية.

وزير الزراعة كلف الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة في حضور الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث تحدث "موسى" أمام الجلسة وطرح الاقتراحات التالية:

- أهمية توحيد جهود المنظمات الدولية الأممية مثل منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والإيفاد وغيرها.

- أهمية التنسيق ما بين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في قطاع الزراعة خاصة التنمية الريفية منها،

- إنشاء صندوق لمكافحة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الطبيعية والسياسية على ان تمول من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات المرتفعة،

- أهمية تبادل الخبرات والخبراء بين دول الإقليم في ضوء توافر علماء على درجة عالية من الكفاءة بدول الإقليم.

- ضرورة الاهتمام بإنشاء بنوك طعام للمحافظة على الفاقد والهدر من الغذاء للاستفادة منها في الأزمات التي تحدث في المنطقة على غرار بنك الطعام المصري.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول التي شاركت في المؤتمر 20 دولة من دول الإقليم.