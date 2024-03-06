المشدد 15 سنة لقاتل صديقه في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 15 سنة قتل صديقه لخلافات بينهما، علي سيارة ميكروباص يعملون عليها بمنطقة السلام.

ذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم الأول م.ا سائق قتل المجني عليه ط.ج سائق، بواسطة سلاح أبيض مطواه، وذلك لخلافات بينهما بدائرة القسم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عقد النية والعزم على القتل حيث ظل يخطط للانتقام من صديقه، وافتعل مشاجرة بينهما ليخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض، ويطعن المجني عليه طعنتين أودت بحياته في الحال، وهرب المجني عليه وتركه غارقا بجوار السيارة التي تشاجروا عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهم، وقال المجني عليه طماع ويستاهل القتل، اتفقت معه أن أعمل في فترة المساء على السيارة، وهو في الصباح لكن رفض، والسيارة ملك لتاجر ونعمل عليها سويا لكنه يريد أن يأخذ السيارة لنفسه، وعمل مشكلة وتتسبب في قطع رزقي، وطلبت من السائقين التدخل والحديث مع مالك السيارة لأعمل على السيارة مرة أخرى لكن في كل مرة أجده لم يلتزم بالاتفاق، وعندما تشاجرت معه تطاول بالأيدي، وسبني بافظع الشتائم وأخرج من السيارة حديدة محاولا ضربي بها وتدخل المارة وأبعدوه عني.

ويضيف المتهم، قررت حمل مطواه معي للدفاع عن نفسي، وتشاجرت معه يوم الواقعة وأخرجت المطواة لإبعاده وتهديده، لكنه حاول التعدي عليا فقتله وطعنته في قلبه وهربت في الحال .

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه وبه، طعنتين في القلب تسببت في توقف عضلة القلب، ونزيف دموي أدى إلى وفاته قبل إسعافه من قبل المستشفى، وقال شهود العيان في الواقعه إن المتهم بدأ بالشجار مع المجني عليه، وخرج من ملابسه مطواة، وطعنه بها قاصدا قتله وأن المجني عليه توفي في الحال عقب إصابته.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة، أن تحرياته السرية تواصلت أن المتهم سيئ السمعة، ودائم الشجار في الموقف الذي يعملون به وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرا تم التوصل إلى مكان اختبائه .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.