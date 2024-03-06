مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت وزارة التموين في استيراده بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، ستشهد المرحلة القادمة توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق؛ للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة.