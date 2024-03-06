كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يلتقي وزير الخارجية السوري بالقاهرة

التقى الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الوزير فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، وذلك في مقر السفارة السورية، جاردن سيتي- القاهرة.

وقد أبلغ الربان فيليبس وزير الخارجية تحيات الأنبا مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والأنبا مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس توابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة.

حيث أعرب عن تقديره لمجهودات القيادة السياسية، داخل وخارج أرض الوطن السوري، ونقل له ترحيب أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ثم شرح له الخدمات التي تقوم بها الكنيسة داخل المجتمع المصري ودورها الفعال الواضح في مختلف المجالات، وفي الختام تمنى قدسه لجناب الوزير زيارة مثمرة وممتعة داخل أرض الكنانة.