شاهد | بعثة الأهلي تصل إلى السعودية استعداداً لمواجهة الزمالك بكأس مصر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة ونصف مساء الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياضة بنهائي كأس مصر.

ويرافق بعثة الأهلي أعضاء مجلس إدارة النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة.

ويغيب عن الأهلي فى النهائي كل من وسام أبو على ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبد القادر ومحمود متولى وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.