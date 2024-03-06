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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ومن أبرز ما أسفرت عنه الجهود الآمنية خلال 24 ساعة، الآتى:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (6) قضايا.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2316) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (259) حكم قضائى متنوع.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (12) قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ