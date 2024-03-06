رئيس بنك مصر: قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى ذبح التضخم واستقرار أسعار السلع (فيديو)

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، سيسهم في اختفاء السوق الموازية في القريب العاجل، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وقال "الإتربي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة سيؤدي إلى ذبح التضخم واستقرار أسعار السلع بالسوق، موضحًا أن إحدى الشركات الأجنبية قامت بإيداع 25 مليون دولار بالبنك فور قرارات البنك المركزي اليوم، وهناك مؤسسات أجنبية أخرى كثير تتجه إلى ذلك.

وتابع، أن هناك حركة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق "، موضحًا: "البنوك سوف تلبي طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة".

وتوقع رئيس بنك مصر، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بعد دخول عائدات دولارية جديدة للبنوك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، في ظل وجود سعر موحد وانتهاء السوق السوداء.