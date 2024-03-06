يقترب من كسر حاجز الـ50 جنيه... الدولار يواصل أرتفاعه في البنوك

واصل الدولار صعوده مقابل الجنيه بالبنوك العاملة في مصر بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف، ليكسر حاجز إلـ 49 جنيها بعدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار بنك فيصل الأسلامي 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.