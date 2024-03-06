ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

يقترب من كسر حاجز الـ50 جنيه... الدولار يواصل أرتفاعه في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل الدولار صعوده مقابل الجنيه بالبنوك العاملة في مصر بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف، ليكسر حاجز إلـ 49 جنيها بعدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار بنك فيصل الأسلامي 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  إلى 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

سعر الدولار اسعار العملات اسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان التعويم