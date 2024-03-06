بالفيديو.. رئيس بنك مصر: نتوقع اختفاء السوق الموازية عقب قرارات البنك المركزي اليوم

علق محمد الإتربي رئيس بنك مصر، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، قائلًا: "نتوقع انخفاض معدلات التضخم قريبًا بعد قرارات المركزي".

وقال "الإتربي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إنه عقب تحرير سعر الصرف فإنه نتوقع إقبال على بيع الدولار وهو ما بدأ من بعض المؤسسات الخارجية، مؤكدا أن البنك المركزي اتخذ إجراءات قوية اليوم.

وتابع، أن هناك حركة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، موضحًا: "البنوك سوف تلبي طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة".

وأكد رئيس بنك مصر: "أتوقع اختفاء السوق الموازية إن لم تكن قد اختفت من الأساس"، مضيفا: "البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم وهذا سبب رفع سعر الفائدة 6 %".

وأشار إلى أن إحدى المؤسسات الأجنبية باعت 25 مليون دولار في البنوك بعد قرارات البنك المركزي.