حزب المؤتمر: تحديد سعر الصرف خطوة إيجابية لتوحيد السعر بالسوق الرسمي والموازي

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه، وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، أن تحديد سعر صرف الجنيه، خطوة إيجابية على طريق تحرير سعر الصرف وتوحيد أسعاره في السوق الرسمي والسوق الموازي.

وأكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الحاجة، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات مفاجئة.

وطالب حزب المؤتمر، الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصري، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار يستوجب مواجهة مباشرة من الحكومة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.

وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة تفعيل الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.

كما لفت حزب المؤتمر، إلى أن هذا القرار سيكون عامل جذب لمزيد من الاستثمارات، لتحقيق التنمية المستدامة.