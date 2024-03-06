مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط ونش أثناء عملهم بالمحلة

لقى عامل مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر سقوط ونش أثناء عملهم بمساكن كفر حجازي بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى والمصابين إلي مستشفيات المنصورة الدولى.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت أخطارا بوجود سقوط من علو ومتوفين ومصابين بمنطقة كفر حجازي بدائرة قسم ثان المحلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية إلي محل البلاغ وتبين مصرع عامل وإصابة 2اخرين إثر سقوط ونش أثناء عملهم بمساكن كفر حجازي بدائرة قسم ثان المحلة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المحلة العام والمصابين إلي مستشفيات المنصورة الدولى والمحلة العام

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.