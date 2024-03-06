ورشة رقص معاصر بالمعهد الفرنسي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

بمناسبة يوم المرأة العالمي ، ينظم المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة بالتعاون مع وصلة للفنون ورشة رقص معاصرة مفتوحة للمهتمين بالتعبير عن تحدياتهم بالحركة ، الورشة من تدريب مصصمة الحركة دعاء فتفت و تقدم بالمجان، و ذلك يوم الجمعة المقبل 8 مارس الجاري في تمام الواحدة و النصف ظهرا.

تقدم الورشة مساحة آمنة وشاملة بحيث يمكن للمشاركين من الرجال والسيدات استخدام الرقص المعاصر كشكل من أشكال التعبير عن الذات للتعبير عن تحدياتهم الشخصية وتجاربهم. تهدف ورشة العمل لتعزيز السلام النفسية والتمكين الذاتي وروح الجماعة من خلال الرقص.