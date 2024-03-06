سعر الدولار يواصل أرتفاعه ويكسر حاجه الـ 45 جنيه

الأربعاء 06/مارس/2024 - 11:06 ص

واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 46 جنيها بعدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي 46 جنيه للشراء، 46.10 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 45.80 جنيه للشراء، 45.90 جنيه للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.