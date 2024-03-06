محافظ القليوبية يتفقد موقع إنشاء محطة وقود بجوار موقف سيارات مدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، زيارة تفقدية لموقع إنشاء محطة تموين وقود جديدة للسيارات بجوار موقف سيارات مدينة بنها.

وجاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها ومحمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات ومهندسي شركة غازتك.

ووفق بيان محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فتبلغ مساحة المحطة 2500م2 وبلغت نسبه التنفيذ 35% وتتبع شركة غازتك وستقدم خدمات (السولار والبنزين والغاز) بالإضافة إلى الخدمات الإضافية كمركز للصيانة وتغيير الزيوت وماركات لبيع المنتجات والسلع الغذائية.

وتفقد المحافظ سير العمل في إنشاء المحطة، مؤكدًا على سرعة إنجازها وافتتاحها أمام المواطنين لتقديم خدماتها؛ حيث استمع المحافظ لشرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل إنشاء المحطة والخدمات التي ستقدمها، مؤكدًا على أهمية إنشاء محطات تموين وقود جديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدماتها بأعلى جودة.

وناقش المحافظ مع المسؤولين إمكانية إنشاء محطات تموين وقود جديدة في باقي مدن وأحياء محافظة القليوبية مشيرا أنه بعد إفتتاح تلك المحطه ستساهم بشكل كبير في توفير خدمات تموين الوقود للمواطنين بشكل ميسر وتقليل الازدحام على محطات الوقود الأخرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد المحلي في مدينة بنها.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح محطة تموين الوقود الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة وستساهم هذه المحطة في توفير خدماتها لأهالي مدينة بنها والمدن المجاورة.

ويشار إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة غازتك فى شهر نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الإتفاق فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.