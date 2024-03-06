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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شاهد| توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعداداً للسفر للسعودية لمواجهة الزمالك

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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بدأت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي التوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك، بعد غد الجمعة فى نهائي كأس مصر على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

ويغيب عن الأهلي فى النهائي كل من وسام أبو على ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبد القادر ومحمود متولى وكريم الدبيس لأسباب فنية. 

وتطير بعثة الأهلي للسعودية صباح اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الزمالك التي ستقام في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو المجلس. 

وقرر أكثر من مسئول فى الأهلي السفر لدعم الفريق فى هذه المباراة المصيرية في مقدمتهم، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد سراج ومهند مجدي أعضاء المجلس. 

ويرافق بعض أعضاء المجلس بعثة الأهلي، فيما يطير البعض الآخر للسعودية بعيداً عن بعثة الفريق.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء. 

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح. 

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو  - محمود كهربا - موديست. 

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية. 

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