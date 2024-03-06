اليوم.. طقس دافئ نهارا على القاهرة والعظمي 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد مائل للدفء علي السواحل الشمالية و مائل للحرارة علي جنوب سيناء و حار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغرى 14 درجة .