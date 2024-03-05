دورة الألعاب الأفريقية..هنا جودة تحصد ذهبية فردي السيدات لتنس الطاولة

حققت هنا جودة ذهبية فردي السيدات لتنس الطاولة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية بغانا، بعد الفوز على البطلة المصرية دينا مشرف في المباراة النهائية بأربعة أشواط مقابل شوطين.

فازت هنا جودة في الشوط الأول بنتيجة 14/12 ثم الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11/6 والثالث بنتيجة 11/5.

وعادت دينا مشرف للمباراة وفازت في الشوط الرابع بنتيجة 11/9 لتصبح النتيجة 1/3 لصالح هنا جودة، وفازت دينا مشرف بالشوط الخامس بـ 11/7 وتمكنت هنا جودة من أن تفوز بالشوط الأول 12/10 بعد أداء رائع من الجانبين وتفوز 4/2 بمجموعة الأشواط.

حصلت دينا مشرف على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وصعدت هنا جودة للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائرية لوسي مبارك بأربع أشواط مقابل شوط واحد، وكانت هنا جودة قد حققت الفوز في الدور ربع النهائي على الجزائرية ليندا اللوغريبي بأربع أشواط نظيفة.

بينما فازت دينا مشرف في الدور ربع النهائي على الكاميرونية سارة هانفو بأربع أشواط نظيفة وفازت في الدور نصف النهائي على النيجيرية أوفيونج إديم بأربع أشواط نظيفة.

تقام دورة الألعاب الأفريقية في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية في النسخة الثالثة عشر للبطولة.