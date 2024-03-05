"الدولية للطاقة الذرية": مبادرة تطوير مفاعلات نووية صديقة للبيئة تحقق نجاحًا

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أهمية مبادرة الوكالة لدعم السلامة النووية التي حققت نجاحًا بالفعل، موضحًا ضرورة تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتتفق مع المعايير العالمية لحماية البيئة.

جاء ذلك في احتفال أقيم اليوم الثلاثاء في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا لتكريم تجارب المفاعلات الخضراء الصديقة للبيئة في البرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضاف جروسي أن الوكالة بفضل عقود من الخبرة كمركز لقضايا السلامة والقضايا التنظيمية تعد في وضع مثالي لتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالأطر التنظيمية الوطنية، قائلًا إن النهج التنظيمي الأكثر تنسيقًا سيسمح بمزيد من التعاون الدولي وسيمكن البلدان من تنفيذ معايير عالية للسلامة والأمن.

وأشار إلى أن التزام أصحاب المصلحة بسلامة تصاميم المفاعلات المبتكرة، مثل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة، ضرورية لنجاح نشرها، مشددًا على ضرورة بناء ثقافة الانفتاح والكفاءة المهنية والسلامة القوية والتأكيد على استقلاليتها وشفافيتها ودورها كمصدر موثوق للمعلومات وإتاحة الوصول إليها في الوقت المناسب وبسهولة.