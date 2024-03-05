حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة

شارك التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين السياحى الدولى الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية بمشاركة 5500 عارض من كل دول العالم.

وقال الدكتور محمد كامل رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية التي تقود التحالف، إن الهدف من المشاركة في المعرض هو تدشين (Giza Zoo) كواجهة سياحية والترويج لحديقة الحيوان من خلال هذا المعرض الدولي الهام حتى تكون على خريطة السياحة العالمية وذلك بالتوازي مع أعمال تطويرها تمهيدا لافتتاحها في 2025.

وأضاف "كامل" ان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قام بزيارة جناح حديقة الحيوان كما حظى الجناح بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، وكذلك هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق وعدد كبير من زئري المعرض في يومه الأول، وقام أعضاء التحالف بشرح تاريخ حديقة الحيوان المصرية للزائرين الأجانب وطابعها الأثري والتراثي باعتبارها أقدم حديقة حيوان في المنطقة .

تجدر الإشارة أشار إلى أن أعمال التطوير بالحديقة بدأت بالفعل عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، ويتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، والمخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.