صلاح محسن يقود المصري أمام سموحة في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ١٥ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد طارق، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد .

خط الوسط: محمود حمادة، معتز زدام ، ميدو جابر ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف .

الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، حسن علي ، أمادو با ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي.