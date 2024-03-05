باستثمارات 1. 1 مليار دولار.. إقامة محطة طاقة شمسية في نجع حمادي

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم الإتفاق مع شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 2 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم . بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1,1 مليار دولار امريكى ، جاء ذلك خلال استقباله سفيرة ة مملكة النرويج بالقاهرة، وعرض خطة الشركة لتطوير وتنفيذ المشروع وما سوف يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية.

وأضاف الداودي، بأن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية

من جانبها أفادت السفيرة النرويجية أن شركة “سكاتك إيه إس إيه” تعمل على تطوير عدد من المشروعات الأخرى بمصر خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزينها وطاقة الرياح ، مشيرة إلي أن الشركة خلال شهر فبراير الماضي قامت بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة مصر للألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية بهدف تطوير محطة طاقة شمسية ضخمة بقدرة 2000 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 1,1 مليار دولار امريكى ، لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحويل جزء من إنتاج مصنع الشركة بنجع حمادي إلى منتج أخضر يسهل تصديره إلى دول أوروبا وعدد من الدول الأخرى المهتمة بخفض البصمه الكربونية للمنتجات التى تدخل اسواقها.

و قال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم ، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، تتوافق مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون.