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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم إلى "المظلات والصاعقة"

زيارة قيادة المظلات
زيارة قيادة المظلات والصاعقة
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نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة،  وذلك فى إطار حرصها  على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل.

تضمنت الزيارة عروضًا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التى أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافى عالٍ فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشأت التدريبية الحديثة التى زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات فى خدمة الوطن. 

وفى ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات، مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى كافة أسلحتها وتخصصاتها، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجًا للفداء والتضحية من جيل إلى جيل.

 

احتراف القوات الخاصة القوات المسلحة قوات المظلات والصاعقة