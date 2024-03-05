إحالة عاطل للجنح بتهمة تقليد العملات الأجنبية بالساحل

أمرت نيابة الساحل عاطل لمحكمة الجنح لحيازة العملات الأجنبية وتقاليدها بقصد ترويجها علي المواطنين.

والقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين وبتفتيش المتهم عثر علي مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامى 7 جوازات سفر17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية وأقر بنشاطه الإجرامى و تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.