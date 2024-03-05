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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنح بتهمة تقليد العملات الأجنبية بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أمرت نيابة الساحل عاطل لمحكمة الجنح لحيازة العملات الأجنبية وتقاليدها بقصد ترويجها علي المواطنين.

 والقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين وبتفتيش المتهم عثر علي مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامى 7 جوازات سفر17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية وأقر بنشاطه الإجرامى و تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الساحل مديرية أمن القاهرة المواطنين